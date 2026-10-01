В Пскове и Локне задержали двух пьяных водителей-рецидивистов

Госавтоинспекция Псковской области провела профилактические мероприятия и задержала двух нетрезвых водителей-рецидивистов в Пскове и поселке Локня, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении МВД России по Псковской области.

На улице Красноармейской в Пскове инспекторы ДПС остановили иномарку «Renault Sandero», за рулем которой сидел нетрезвый местный житель 1976 года рождения.

В поселке Локня полицейские выявили 23-летнего водителя автомобиля «Lada Priora», который управлял машиной в нетрезвом виде. Оба мужчины ранее уже совершали аналогичные правонарушения.

Автомобили изъяли. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

«Вождение транспортного средства - это большая ответственность! И поэтому садиться за руль в нетрезвом виде нельзя ни в коем случае!» - напомнила Госавтоинспекция.