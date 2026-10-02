«Газель» горела в переулке Советской Армии в Пскове

Автомобиль горел в переулке Советской Армии в Пскове за минувшие дежурные сутки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС России по Псковской области

В ведомство о пожаре сообщили в 03:30. В «Газели» выгорел фургон. Предположительной причиной стал поджог.

Возгорание ликвидировали пять специалистов и две единицы техники.

Часами позже, в 18:55 поступило сообщение о возгорании на улице Мурманской в Великих Луках. От огня пострадали три гаража. Предположительная причина устанавливается. На месте работали восемь специалистов МЧС России и две единицы техники.