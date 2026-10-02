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Светофор на крупном перекрестке в Пскове перестал работать из-за обрыва кабеля после проезда грузовика

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Светофор на крупном перекрестке в Пскове перестал работать из-за обрыва кабеля после проезда грузовика с высоким грузом. Момент попал на видео камеры Pskovline 2 октября в 17.03.

Видео: камеры Pskovline

Грузовик повернул с Рижского проспекта налево на улицу Рокоссовского. После этого светофор на перекрестке перестал работать. На видео заметны колебания проводов.

Фото: чат В Контакте «Псков за рулём | Обстановка на дорогах»

На улице Рокоссовского лежал оборванный кабель. Также не работал пешеходный светофор на перекрестке Рижского проспекта с улицей Печорской. 

Работу светофора восстановили около 20.15 в пятницу. 
 

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