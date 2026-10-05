Пьяный водитель на микроавтобусе измерил глубину пруда у дороги в Пскове. ФОТО

Пьяный водитель «Ситроена» съехал в пруд в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 3 октября в 07.44 на улице Льва Толстого у дома №95.

Водитель автомашины «Ситроен», молодой человек 2006 года рождения в состоянии алкогольного опьянения съехал с дороги с опрокидыванием. Автомашина оказалась в пруду у дороги.

Пострадавших нет. Происшествие оформлено как ДТП с техническими повреждением. У 20-летнего водителя не имеется водительского удостоверения. Находился в состоянии алкогольного опьянения - 0,687 мг/л.

Административный материал по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ направлен в суд для принятия решения.

Как сообщает пресс-служба судов Псковской области, гражданин И. в ночь на 3 октября взял принадлежащий его родственнику микроавтобус «Ситроен Спейстурер», находившийся в автосервисе по месту работы правонарушителя, и, будучи в состоянии опьянения, не имея права управления транспортными средствами, решил на нем покататься. Двигаясь по улице Льва Толстого в сторону улицы Н. Васильева в городе Пскове, не справившись с управлением, И. съехал в водоем, где микроавтобус оказался в воде практически полностью.

Водитель пришёл в себя, находясь уже на крыше микроавтобуса. Микроавтобус из пруда вытащили. Мировой судья признал водителя виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.12.8 КоАП РФ, и назначил ему наказание в виде административного ареста на срок 10 суток.

Постановление не вступило в законную силу.

Добавим, территория рядом с прудом находится рядом с усадебным парком барона Медема «Березки». Пруды были частью усадьбы.