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Более 30 нарушений выявили полицейские в ходе рейдов на дорогах Псковской области за неделю

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На дорогах Псковской области проходят профилактические рейды Госавтоинспекции. В рамках проводимых мероприятий выявлено 31 административное правонарушение, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«В связи с ростом аварийности по вине водителей грузового транспорта на территории Псковской области Госавтоинспекцией с 6 по 12 октября 2026 года проводятся дополнительные профилактические мероприятия, направленные на предупреждение нарушений правил дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма», - отметили в УМВД.

Отмечается, что в ходе рейдов сотрудники Госавтоинспекции уделяют особое внимание техническому состоянию грузовых автомобилей, исправности световых приборов и дополнительного оборудования, а также соблюдению водителями установленного режима труда и отдыха.

В рамках проводимых мероприятий выявлено 31 административное правонарушение, в том числе:

  • 10 — по части 1 статьи 11.23 КоАП РФ (нарушение требований к тахографам);
  • 12 — по части 1.1 статьи 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством без диагностической карты);
  • 2 — по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии технических неисправностей);
  • 3 — по части 1 статьи 12.21 КоАП РФ (нарушение правил перевозки грузов);
  • 2 — по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ (управление транспортным средством без обязательного страхования ОСАГО);
  • 1 — по части 3 статьи 12.37 КоАП РФ (повторное управление транспортным средством без обязательного страхования ОСАГО);
  • 1 — по статье 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности).
«Уважаемые водители грузового транспорта! Госавтоинспекция напоминает о необходимости строгого соблюдения Правил дорожного движения, своевременной проверки технического состояния транспортных средств и соблюдения установленного режима труда и отдыха. Помните: безопасность на дороге зависит от ответственности каждого водителя!» - добавили в УМВД.
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