Более 30 нарушений выявили полицейские в ходе рейдов на дорогах Псковской области за неделю

На дорогах Псковской области проходят профилактические рейды Госавтоинспекции. В рамках проводимых мероприятий выявлено 31 административное правонарушение, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«В связи с ростом аварийности по вине водителей грузового транспорта на территории Псковской области Госавтоинспекцией с 6 по 12 октября 2026 года проводятся дополнительные профилактические мероприятия, направленные на предупреждение нарушений правил дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма», - отметили в УМВД.

Отмечается, что в ходе рейдов сотрудники Госавтоинспекции уделяют особое внимание техническому состоянию грузовых автомобилей, исправности световых приборов и дополнительного оборудования, а также соблюдению водителями установленного режима труда и отдыха.

В рамках проводимых мероприятий выявлено 31 административное правонарушение, в том числе:

10 — по части 1 статьи 11.23 КоАП РФ (нарушение требований к тахографам);

12 — по части 1.1 статьи 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством без диагностической карты);

2 — по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии технических неисправностей);

3 — по части 1 статьи 12.21 КоАП РФ (нарушение правил перевозки грузов);

2 — по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ (управление транспортным средством без обязательного страхования ОСАГО);

1 — по части 3 статьи 12.37 КоАП РФ (повторное управление транспортным средством без обязательного страхования ОСАГО);

1 — по статье 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности).