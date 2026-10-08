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Житель Пскова получил 240 часов обязательных работ за драку из-за парковки на улице Льва Толстого

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Псковский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя Пскова за грубое нарушение общественного порядка и применение насилия к гражданину (пункта «а» части 1 статьи 213 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что осенью прошлого года подсудимый, находясь возле дома №12 по улице Льва Толстого, увидел, что водитель припарковал свой автомобиль, перекрыв проезд на парковку. Подсудимый прошел в помещение магазина, где в это время находился потерпевший и, обматерив его, потребовал перепарковать машину. После этого схватил потерпевшего за воротник куртки и вытащил на улицу, где несколько раз ударил его.

Подсудимый полностью признал вину, раскаялся в содеянном, принес извинения потерпевшему, а также загладил перед ним вред, причиненный преступлением.

С учётом данных о личности виновного, совокупности смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих, суд назначил мужчине наказание в виде 240 часов обязательных работ.

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