«Лада» и КамАЗ столкнулись около ТЦ «Империал» в Пскове: образовалась пробка

Столкновение автомобиля «Лада» с КамАЗом произошло на Коммунальной улице в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

ДТП замечено около у торгового центра «Империал» в 12:39.

Две полосы заняты. Объезд осуществляется по третьей полосе (поворот налево). Транспортные средства препятствуют проезду, образовалась пробка до Западной улицы.

В результате ДТП обе машины получили технические повреждения. На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ для оформления случившегося. Обстоятельства и виновник аварии устанавливаются.