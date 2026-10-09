Мужчину осудят в Псковской области за неуплату таможенного налога за Land Rover

В Псковской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей на сумму более двух миллионов рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Псковская транспортная прокуратура выявила, что в 2024 году мужчина переместил через пункт пропуска Шумилкино в Печорском муниципальном округе автомобиль Land Rover Sport по процедуре временного ввоза.

В установленный срок транспортное средство за пределы Евразийского экономического союза он не вывез и уклонился от уплаты таможенных платежей.