В Пскове водитель сбил девочку на пешеходном переходе. ФОТО

В Пскове водитель сбил девочку на пешеходном переходе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, ДТП произошло 9 октября в в 18.25 у дома №37 по улице Максима Горького.

Фото: Госавтоинспекция Пскова

Мужчина 1971 года рождения за рулем автомашины «Мицубиси Спейс Стар» совершил наезд на девочку 2013 года рождения, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая госпитализирована в детскую областную больницу. Водитель трезвый.