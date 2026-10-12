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В Пскове «Ниссан» опрокинулся на бок после столкновения с автомашинами на парковке

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В Пскове «Ниссан» опрокинулся на бок после столкновения с автомашинами на парковке. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, ДТП произошло 10 октября в 02:10 у дома №118 по улице Инженерной.

Фото: Госавтоинспекция Пскова

Мужчина 1996 года рождения за рулем автомашины «Ниссан Альмера» не справился с управлением, совершил наезд на припаркованные автомашины «КИА Спортидж» и «Пежо». После столкновения опрокинулся на левую сторону.

Пострадавших нет. Водители в «КИА» и «Пежо» отсутствовали. Мужчина из «Ниссана» отказался от прохождения медицинского освидетельствования. 

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