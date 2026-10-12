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Водитель устроила массовое ДТП на трассе перед Черехой и отказалась провериться на алкоголь

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Пассажир пострадал в столкновении четырех автомашин на автодороге Петербург-Псков. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, ДТП произошло 9 октября в 19.10 на 291 км + 900 метров федеральной автодороги Р-23 Санкт-Петербург – Псков, на мосту через реку Череху. 

Женщина 1989 года на автомашине «Хавал» не выбрала безопасную дистанцию и совершила наезд на «Лада Гранту» впереди под управлением мужчины 1976 года рождения. По инерции произошел удар в еще одну «Лада Гранту» под управлением мужчины 1970 года рождения, а тот по инерции столкнулся с «Шевроле Круз» под управлением мужчины 1996 года рождения.

Пострадала пассажирка первой «Лады» 1979 года рождения. После осмотра медиками осмотрена отпущена. 

Водитель «Хавала» отказалась от прохождения медицинского освидетельствования на алкоголь. В остальных автомашинах водители были трезвые. 

Добавим, автомашины стояли в пробке, двигались в направлении Черехи. 
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