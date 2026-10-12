Подросток пострадал в тройном ДТП в Пскове. ФОТО

Тройное ДТП с наездом на опору освещения устроил водитель «Джили» в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, ДТП произошло 10 октября в 18.02 на Рижском проспекте у дома 57-е.
Водитель «Джили», молодой человек 2000 года рождения выбрал небезопасную дистанцию до впереди движущейся автомашины «Хендай Крета» под управлением мужчины 1981 года рождения. Далее произошло столкновение с «Ситроеном» под управлением мужчины 1985 года рождения.
После «Хендай Крета» наехал на световую опору. За медицинской помощью обратился пассажир «Хендая», молодой человек 2009 года рождения (16 полных лет). Не госпитализирован.