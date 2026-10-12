 
АвтоМир

Подросток пострадал в тройном ДТП в Пскове. ФОТО

0

Тройное ДТП с наездом на опору освещения устроил водитель «Джили» в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, ДТП произошло 10 октября в 18.02 на Рижском проспекте у дома 57-е.  

Водитель «Джили», молодой человек 2000 года рождения выбрал небезопасную дистанцию до впереди движущейся автомашины «Хендай Крета» под управлением мужчины 1981 года рождения. Далее произошло столкновение с «Ситроеном» под управлением мужчины 1985 года рождения.

После «Хендай Крета» наехал на световую опору. За медицинской помощью обратился пассажир «Хендая», молодой человек 2009 года рождения (16 полных лет). Не госпитализирован.

Водители трезвые. 
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026