Подросток пострадал в тройном ДТП в Пскове. ФОТО

Тройное ДТП с наездом на опору освещения устроил водитель «Джили» в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, ДТП произошло 10 октября в 18.02 на Рижском проспекте у дома 57-е.

Водитель «Джили», молодой человек 2000 года рождения выбрал небезопасную дистанцию до впереди движущейся автомашины «Хендай Крета» под управлением мужчины 1981 года рождения. Далее произошло столкновение с «Ситроеном» под управлением мужчины 1985 года рождения.

После «Хендай Крета» наехал на световую опору. За медицинской помощью обратился пассажир «Хендая», молодой человек 2009 года рождения (16 полных лет). Не госпитализирован.

Водители трезвые.