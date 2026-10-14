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В Пскове водитель «Ауди» «добавился третьим» к участникам ДТП

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В Пскове на Советском мосту водитель «Ауди» добавился «третьим» к участникам дорожно-транспортного происшествия. Хронологию событий Псковской Ленте Новостей рассказали в городском отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову.

12 октября в 14:20 на Советском мосту ВАЗ-2106 под управлением мужчины 1969 года рождения наехал на «Пежо 407» под управлением водителя 1986 года рождения.

Оба двигались в правой полосе в сторону улицы Герцена. «Пежо» начал притормаживать перед светофором и получил удар в заднюю часть. Никто не пострадал.

Адресная привязка места происшествия – у дома 1/2 по Советской набережной.

Во время ожидания сотрудников полиции в «шестерку» врезался еще один автомобиль. В 19.30 водитель «Ауди 80», молодой человек 2004 года рождения совершил наезд на ВАЗ-2106. Согласно объяснению, впереди движущийся автомобиль перестроился перед местом ДТП, а он не успел среагировать. 

Пострадавших нет. У всех участников ДТП имеется страховка, с выплатами предстоит разбираться страховым компаниям. 

Всего в понедельник с 8:00 до конца суток Госавтоинспекция Пскова оформила 13 дорожно-транспортных происшествий без пострадавших.

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