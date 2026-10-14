Водитель «Гранты» избежал колонии, оплатив лечение пострадавшей пассажирке

Псковский районный суд прекратил уголовное дело против жителя Псковского муниципального округа, который на заснеженной дороге выехал на встречную полосу и тяжело травмировал пассажирку другого автомобиля. Обвиняемый и потерпевшая примирились. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Авария произошла 14 февраля на 26-м километре автодороги «Подборовье — Лопатово — Боровичи». Мужчина за рулём «Лады Гранты» нарушил правила дорожного движения: не учёл заснеженное покрытие, потерял контроль над машиной, вылетел на встречную полосу и врезался в другой автомобиль. Пассажирка второй машины получила тяжкий вред здоровью. Против водителя возбудили дело по части 1 статьи 264 УК РФ.

На предварительном слушании обе стороны заявили ходатайство о прекращении дела в связи с примирением. Обвиняемый полностью признал вину, оплатил потерпевшей лечение, принёс извинения и продолжает оказывать ей помощь. Потерпевшая подтвердила, что претензий не имеет.

Суд прекратил уголовное дело, освободил мужчину от уголовной ответственности и отменил ему меру пресечения.