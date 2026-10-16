МВД опровергло слухи в СМИ о лишении водителей прав сотрудниками ГАИ с 2027 года

МВД России опровергло распространившиеся в СМИ сообщения о том, что с 1 марта 2027 года сотрудники Госавтоинспекции получат право лишать водителей прав. Ведомство подчеркнуло: Госавтоинспекция не получит полномочий лишать права управления автомобилем без решения суда.
В МВД пояснили, что изменения связаны с новыми правилами медицинского освидетельствования водителей. С 1 марта 2027 года медицинские заключения будут формироваться в электронном виде и размещаться в федеральном реестре документов в защищенном контуре Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, откуда сведения будут передаваться в МВД.
Если при медицинском осмотре у водителя выявят противопоказания или ранее не выявлявшиеся ограничения к управлению транспортными средствами, ему предоставят трехмесячный срок на прохождение внеочередного медицинского освидетельствования. В случае подтверждения противопоказаний либо уклонения водителя от процедуры подразделения Госавтоинспекции прекращают его право управления транспортными средствами соответствующих категорий.
Лишение специального права в виде права управления транспортным средством является одним из видов административного наказания и назначается судом за грубые или систематические нарушения правил дорожного движения. В этом случае возврат водительского удостоверения осуществляется только после сдачи теоретического экзамена.