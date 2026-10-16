МВД опровергло слухи в СМИ о лишении водителей прав сотрудниками ГАИ с 2027 года

МВД России опровергло распространившиеся в СМИ сообщения о том, что с 1 марта 2027 года сотрудники Госавтоинспекции получат право лишать водителей прав. Ведомство подчеркнуло: Госавтоинспекция не получит полномочий лишать права управления автомобилем без решения суда.

В МВД пояснили, что изменения связаны с новыми правилами медицинского освидетельствования водителей. С 1 марта 2027 года медицинские заключения будут формироваться в электронном виде и размещаться в федеральном реестре документов в защищенном контуре Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, откуда сведения будут передаваться в МВД.

Если при медицинском осмотре у водителя выявят противопоказания или ранее не выявлявшиеся ограничения к управлению транспортными средствами, ему предоставят трехмесячный срок на прохождение внеочередного медицинского освидетельствования. В случае подтверждения противопоказаний либо уклонения водителя от процедуры подразделения Госавтоинспекции прекращают его право управления транспортными средствами соответствующих категорий.

«Обращаем внимание, что прекращение права управления транспортным средством не означает лишения права управления транспортным средством. Возврат водительского удостоверения в данном случае производится после устранения факторов, выявленных в ходе медицинского освидетельствования», - подчеркнули в ведомстве.

Лишение специального права в виде права управления транспортным средством является одним из видов административного наказания и назначается судом за грубые или систематические нарушения правил дорожного движения. В этом случае возврат водительского удостоверения осуществляется только после сдачи теоретического экзамена.