На улице Труда в Пскове ограничат движение из-за ремонта теплосетей

Временное перекрытие для транспортных средств участка улицы Труда в Пскове из-за ремонта теплосетей произойдет с 20 по 23 октября, сообщили в администрации города.

Схему изменений предоставили в администрации города Пскова

Ограничения связаны с аварийными работами на инженерных сетях теплоснабжения.

Движение ограничат на отрезке от улицы Волкова до улицы Школьной. Автобусы городских маршрутов продолжат ездить здесь без изменений.

В администрации водителей просят заранее продумывать маршруты с учетом этой информации.