На улице Труда в Пскове ограничат движение из-за ремонта теплосетей

Временное перекрытие для транспортных средств участка улицы Труда в Пскове из-за ремонта теплосетей произойдет с 20 по 23 октября, сообщили в администрации города.
Схему изменений предоставили в администрации города Пскова
Ограничения связаны с аварийными работами на инженерных сетях теплоснабжения.
Движение ограничат на отрезке от улицы Волкова до улицы Школьной. Автобусы городских маршрутов продолжат ездить здесь без изменений.
В администрации водителей просят заранее продумывать маршруты с учетом этой информации.