Пассажирка пострадала при опрокидывании автомашины в Гдовском округе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, ДТП произошло 18 октября в 01.12 на 126-м километре дороги Псков - Гдов - Сланцы.

По предварительной информации, водитель транспортного средства «Чанган», мужчина 1967 года рождения, на прямом участке дороги не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет с последующим опрокидыванием.

Пострадала пассажирка автомашины, женщина 1988 года рождения. Все обстоятельства происшествия выясняются.