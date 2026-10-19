Водитель «Газели» отвлекся от управления и врезался в ограждение на Запсковье

Водитель «Газели» отвлекся от управления и врезался в ограждение. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, ДТП произошло 18 октября в 10.50 на улице Индустриальной, 2.

Фото: Госавтоинспекция Пскова

Молодой человек 2006 года рождения за рулем «Газели» наехал на дорожное ограждение. Пострадавших нет.

Сотрудникам полиции водитель объяснил, что отвлекся на сигнал о поднятом ручном тормозе.

Вынесено постановление об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении.