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Два человека пострадали из-за поворота с обочины на дороге Псков-Гдов

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Два человека пострадали из-за поворота с обочины в Псковском округе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, ДТП произошло 16 октября в 18.24 на 6-м км дорогие Псков - Гдов.

По предварительной информации, водитель автомашины «Лада Гранта», мужчина 1966 года рождения, при выполнении маневра не пропустил движущееся в попутном направлении транспортное средство «Лада 4Х4» под управлением мужчины 1983 года рождения. В результате  столкновения пострадали два человека – водитель «Гранты» и пассажир «Нивы».

Водитель «Гранты» выполнял поворот с обочины.
 

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