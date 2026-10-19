Два человека пострадали из-за поворота с обочины на дороге Псков-Гдов

Два человека пострадали из-за поворота с обочины в Псковском округе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, ДТП произошло 16 октября в 18.24 на 6-м км дорогие Псков - Гдов.

По предварительной информации, водитель автомашины «Лада Гранта», мужчина 1966 года рождения, при выполнении маневра не пропустил движущееся в попутном направлении транспортное средство «Лада 4Х4» под управлением мужчины 1983 года рождения. В результате столкновения пострадали два человека – водитель «Гранты» и пассажир «Нивы».

Водитель «Гранты» выполнял поворот с обочины.

