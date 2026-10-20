Движение на запрещающий сигнал спровоцировало ДТП на Коммунальной в Пскове

Движение на запрещающий сигнал спровоцировало ДТП на улице Коммунальной в Пскове. Момент столкновения на перекрестке с улицей Народной в Пскове 20 октября в 17.12 попало на видео камеры Pskovline.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в момент включения секции светофора, разрешающей повороты с Коммунальной налево на улицу Народную. Стоявший в левой полосе со стороны улицы Киселева водитель бежевого седана вместо разрешенного поворота налево поехал прямо.

В этот момент в противоположном направлении налево поворачивал водитель ВАЗ-2107. Он остановился пропустить неожиданную помеху и получил удар сзади.

Бежевый седан изменил направление движения и повернул налево на Народную.

Участники ДТП дождались сотрудников полиции и простояли на перекрестке до 19.30.