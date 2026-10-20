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Водителя «Приоры» оштрафовали за ДТП на перекрестке на Запсковье

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Водителя «Приоры» оштрафовали за ДТП на перекрестке улиц Кошевого и Первомайской в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, столкновение двух автомашин произошло 16 октября у дома 12 по улице Олега Кошевого.

Водитель «Лада Приоры», молодой человек 2001 года рождения при проезде нерегулируемого перекрестка по второстепенной дороге не уступил двигавшейся по главной автомашине «Хавал Джулион» под управлением мужчины 1984 года рождения. В результате столкновения «Приора» наехала на бордюрный камень.

Пострадавших нет. Водителя «Приоры» оштрафовали на 1000 рублей по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ (невыполнение требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрёстков).

Водитель «Лады» в объяснении сотрудникам полиции сообщил, что не заметил автомобиль на главной дороге.

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