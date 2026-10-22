Столкновение автомашин произошло в Пскове на Рижском проспекте при выполнении левого поворота

Фот: чат Псков за рулём | Обстановка на дорогах

Столкновение двух автомашин произошло в Пскове вечером 22 октября на Рижском проспекте при выполнении левого поворота. Момент дорожно-транспортного происшествия на регулируемом перекрестке с улицей Рокоссовского в 18.00 зафиксировала видеокамера Pskovline.

Во время выполнения «КИА Сид» левого поворота с Рижского проспекта налево на улицу Рокоссовского в сторону Гаражного проезда произошло столкновение с серебристым седаном, который двигался прямо со встречного направления.

Участники ДТП дождались сотрудников полиции и простояли на перекрестке около двух с половиной часов.