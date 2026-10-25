В Пскове проведут ремонт тротуаров по 23 адресам. СПИСОК

Администрация Пскова заказала ремонт тротуаров в 2027 году. Согласно информации на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, начальная цена составит 44 млн 308 тыс. 904,46 рублей.

Окончание работ: 1 июня 2027 г. Подрядчик имеет право завершить выполнение работ в более короткий срок по согласованию с заказчиком.

В список работ вошли два десятка мест:

- Ремонт тротуаров по ул. Школьной вблизи дома № 27;

- Ремонт тротуаров по ул. Майора Достовалова (на участке от дома № 2 по ул. Майора Доставалова до ул. Шестака);

- Ремонт тротуаров по ул. Пароменской (на участке от ул. Максима Горького до Ольгинской набережной);

- Ремонт тротуаров по ул. Народной вблизи дома № 49А;

- Ремонт тротуаров по Октябрьскому проспекту вблизи дома № 36;

- Ремонт тротуара по Октябрьскому проспекту вблизи дома № 27Б;

- Ремонт тротуаров по ул. Леона Поземского вблизи дома № 11;

- Ремонт тротуаров по ул. Гагарина (на участке между домами № 7 и № 9);

- Ремонт тротуара по ул. Ижорского Батальона вблизи дома № 5;

- Ремонт тротуара по Сиреневому бульвару возле дома № 9;

- Ремонт тротуара на проезде (на участке от дома № 49 по Рижскому проспекту до дома № 36 по ул. Коммунальной);

- Ремонт тротуара по ул. Петровской вблизи дома № 53;

- Ремонт тротуаров по ул. Кузбасской Дивизии вблизи дома № 22Б;

- Ремонт тротуаров по ул. Ипподромной (на участке от ул. Северной до дома № 24 по ул. Труда);

- Ремонт тротуаров по площади Ленина вблизи дома № 2;

- Ремонт тротуара вблизи пересечения ул. Советской и площади Победы;

- Ремонт тротуара по ул. Коммунальной вблизи дома № 17А;

- Ремонт тротуаров по ул. Гущина вблизи дома № 6;

- Ремонт тротуаров вблизи перекрёстка Крестовского шоссе и Островского переулка;

- Ремонт тротуаров на ул. Алмазной (на участке от ул. Чудской до ул. Леона Поземского);

- Ремонт тротуара на остановке общественного транспорта «Силово-Медведово»;

- Ремонт тротуаров по ул. Калинина (на участке от ул. Детской до ул. Кузнецкой);

- Ремонт тротуара по ул. Николая Васильева вблизи дома № 75.

Предусмотрены гарантийные обязательства:

- Нижний слой асфальтобетонного покрытия проезжей части (парковки и съезды) – 5 лет;

- Верхний слой асфальтобетонного покрытия проезжей части (парковки и съезды) – 8 лет;

- Асфальтобетонное покрытие тротуара – 4 года;

- Основание дорожной одежды проезжей части (парковки и съезды) и тротуара – 6 лет;

- Тротуарная плитка – 4 года;

- Бортовой камень (бетонный) – 2 года;

- Восстановление зелёных зон – 1 год;

- Пешеходные ограждения – 5 лет;

- Стойки металлические, дорожные знаки - 5 лет;

- Скамейки – 5 лет

Подрядчика определят 2 ноября.