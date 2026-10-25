В Пскове проведут ремонт тротуаров по 23 адресам. СПИСОК

Администрация Пскова заказала ремонт тротуаров в 2027 году. Согласно информации на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, начальная цена составит 44 млн 308 тыс. 904,46 рублей.
Окончание работ: 1 июня 2027 г. Подрядчик имеет право завершить выполнение работ в более короткий срок по согласованию с заказчиком.
В список работ вошли два десятка мест:
- Ремонт тротуаров по ул. Школьной вблизи дома № 27;
- Ремонт тротуаров по ул. Майора Достовалова (на участке от дома № 2 по ул. Майора Доставалова до ул. Шестака);
- Ремонт тротуаров по ул. Пароменской (на участке от ул. Максима Горького до Ольгинской набережной);
- Ремонт тротуаров по ул. Народной вблизи дома № 49А;
- Ремонт тротуаров по Октябрьскому проспекту вблизи дома № 36;
- Ремонт тротуара по Октябрьскому проспекту вблизи дома № 27Б;
- Ремонт тротуаров по ул. Леона Поземского вблизи дома № 11;
- Ремонт тротуаров по ул. Гагарина (на участке между домами № 7 и № 9);
- Ремонт тротуара по ул. Ижорского Батальона вблизи дома № 5;
- Ремонт тротуара по Сиреневому бульвару возле дома № 9;
- Ремонт тротуара на проезде (на участке от дома № 49 по Рижскому проспекту до дома № 36 по ул. Коммунальной);
- Ремонт тротуара по ул. Петровской вблизи дома № 53;
- Ремонт тротуаров по ул. Кузбасской Дивизии вблизи дома № 22Б;
- Ремонт тротуаров по ул. Ипподромной (на участке от ул. Северной до дома № 24 по ул. Труда);
- Ремонт тротуаров по площади Ленина вблизи дома № 2;
- Ремонт тротуара вблизи пересечения ул. Советской и площади Победы;
- Ремонт тротуара по ул. Коммунальной вблизи дома № 17А;
- Ремонт тротуаров по ул. Гущина вблизи дома № 6;
- Ремонт тротуаров вблизи перекрёстка Крестовского шоссе и Островского переулка;
- Ремонт тротуаров на ул. Алмазной (на участке от ул. Чудской до ул. Леона Поземского);
- Ремонт тротуара на остановке общественного транспорта «Силово-Медведово»;
- Ремонт тротуаров по ул. Калинина (на участке от ул. Детской до ул. Кузнецкой);
- Ремонт тротуара по ул. Николая Васильева вблизи дома № 75.
Предусмотрены гарантийные обязательства:
- Нижний слой асфальтобетонного покрытия проезжей части (парковки и съезды) – 5 лет;
- Верхний слой асфальтобетонного покрытия проезжей части (парковки и съезды) – 8 лет;
- Асфальтобетонное покрытие тротуара – 4 года;
- Основание дорожной одежды проезжей части (парковки и съезды) и тротуара – 6 лет;
- Тротуарная плитка – 4 года;
- Бортовой камень (бетонный) – 2 года;
- Восстановление зелёных зон – 1 год;
- Пешеходные ограждения – 5 лет;
- Стойки металлические, дорожные знаки - 5 лет;
- Скамейки – 5 лет
Подрядчика определят 2 ноября.