Ремонт моста Александра Невского в Пскове подходит к концу

Завершаются ремонтные работы на мосту Александра Невского в Пскове, сообщил исполняющий полномочия главы города Станислав Стармолотов в Max.

Фотографии: Станислав Стармолотов / Max

«Сегодня подрядчик завершит работы по укладке верхнего слоя на левой стороне проезжей части моста. Завтра рабочие приступят к устройству деформационных швов. После этого будут уложены решетки водоотводных труб», - рассказал Станислав Стармолотов.

При хорошей погоде, по его словам, после всех запланированных мероприятий будет нанесена разметка и открыто движение по обеим сторонам. После этого подрядчик выполнит работы по заделке разобранных островков безопасности, и будет завершен ремонт проезжей части моста.

Ремонт на шестиполосном мосту Александра Невского через реку Великую начался весной этого года. Мост построен в 1990 году, его протяженность - 390 метров.