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«На пятой передаче»: Обучение в автошколах и деятельность Всероссийского общества автомобилистов

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Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) программу Дениса Бахтина «На пятой передаче».

Тема выпуска - «Обучение в автошколах и деятельность Всероссийского общества автомобилистов в Псковской области».

Гости студии:

  • председатель Псковского регионального отделения общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов» Сергей Родин;
  • заместитель председателя Сергей Кулешов;
  • представитель регионального отделения Всероссийского общества автомобилистов, член Общественного совета при УМВД России по Псковской области Ирина Сидорова.

Темы выпуска:

  • обучение в автошколах и отличия современного поколения кандидатов в водители;
  • как можно объяснить рост числа учетных ДТП с участием молодых водителей;
  • какие акции проводит общество автомобилистов совместно с Госавтоинспекцией?

Ответы на эти и другие вопросы сегодня в 12.35. 

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