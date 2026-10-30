«На пятой передаче»: Обучение в автошколах и деятельность Всероссийского общества автомобилистов

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) программу Дениса Бахтина «На пятой передаче».

Тема выпуска - «Обучение в автошколах и деятельность Всероссийского общества автомобилистов в Псковской области».

Гости студии:

председатель Псковского регионального отделения общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов» Сергей Родин;

заместитель председателя Сергей Кулешов;

представитель регионального отделения Всероссийского общества автомобилистов, член Общественного совета при УМВД России по Псковской области Ирина Сидорова.

Темы выпуска:

обучение в автошколах и отличия современного поколения кандидатов в водители;

как можно объяснить рост числа учетных ДТП с участием молодых водителей;

какие акции проводит общество автомобилистов совместно с Госавтоинспекцией?

Ответы на эти и другие вопросы сегодня в 12.35.