«На пятой передаче»: Обучение в автошколах и деятельность Всероссийского общества автомобилистов

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) программу Дениса Бахтина «На пятой передаче».
Тема выпуска - «Обучение в автошколах и деятельность Всероссийского общества автомобилистов в Псковской области».
Гости студии:
- председатель Псковского регионального отделения общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов» Сергей Родин;
- заместитель председателя Сергей Кулешов;
- представитель регионального отделения Всероссийского общества автомобилистов, член Общественного совета при УМВД России по Псковской области Ирина Сидорова.
Темы выпуска:
- обучение в автошколах и отличия современного поколения кандидатов в водители;
- как можно объяснить рост числа учетных ДТП с участием молодых водителей;
- какие акции проводит общество автомобилистов совместно с Госавтоинспекцией?
Ответы на эти и другие вопросы сегодня в 12.35.