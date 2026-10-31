Разыскиваются свидетели столкновения грузовика с автомашиной на трассе Р-23 в Стругокрасненском округе с пострадавшими

В Псковской области ищут свидетелей ДТП, произошедшего 25 октября на 220-м километре трассы Санкт-Петербург – Псков. «Ищу свидетелей, очевидцев, а также водителей, которые ехали в направлении Санкт-Петербурга по этому участку в период с 19:20 до 20:20. Прошу связаться со мной vk.ru/stanislav_manyugin или +7 (921) 412-35-94», – сообщил один из участников ДТП.

Фотографии предоставлены пресс-службой управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области

Согласно информации, предоставленной пресс-службой управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, по предварительным данным, 25 октября 2026 года около 20.25 на 219-м километре автодороги Санкт-Петербург-Невель Стругокрасненского муниципального округа водитель транспортного средства «Фольксваген» (по уточнению участника ДТП, «Фольксваген Тайрон»), мужчина 1998 года рождения, при выполнении обгона совершил столкновение с движущимся во встречном направлении транспортным средством «Ивеко 35С12V» под управлением мужчины 1988 года рождения. В результате ДТП пострадали: водитель «Ивеко» и два пассажира «Фольксвагена».

Обстоятельства выясняются.

По информации участника ДТП, водитель «Ивеко» от госпитализации отказался.