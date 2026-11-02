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Два человека пострадали в Пскове из-за проезда «БМВ» на красный сигнал светофора

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Два человека пострадали в Пскове из-за проезда «БМВ» на красный сигнал светофора не из того ряда. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, столкновение двух автомашин произошло 1 ноября в 21.11 у дома №89 по улице Юбилейной.

Молодой человек 2006 года рождения за рулем  «БМВ» двигался по улице Юбилейной со стороны Рижского проспекта в сторону Коммунальной по левой полосе, проехал регулируемый перекресток в прямом направлении на запрещающий сигнал светофора в нарушение требований дорожного знака 5.15.2 (направления движения по полосе). 

Столкнулся с автомобилем «Опелем Астра» под управлением девушки 2007 года рождения, она двигалась со встречного направления и поворачивала налево, завершая маневр.

Пострадали два человека в «Опеле»: водитель и пассажир 2001 года рождения, он находился спереди справа. Оба оставлены на месте после осмотра медиками.

Водитель «БМВ» привлечен к административной ответственности за несколько правонарушений: по статье 12.6 КоАП РФ (неиспользование ремня безопасности), статье 12.12 часть 1 (проезд на запрещающий сигнал светофора) - 1500 рублей, статье 12.15 часть 1 (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги) – 2250 рублей, статье 12.37 часть 3 (за повторное управление автомашиной без полиса ОСАГО) – 5000 рублей.

Водитель «Опеля» также привлечена по части 1 статьи 12.37 КоАП РФ, она не была вписана в страховку. Сообщается, что оба водителя трезвые, но дополнительно у обоих взяты образцы крови для химико-токсикологического исследования.  

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