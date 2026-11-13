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Гололедица в Псковской области: водителям рассказали, как избежать аварии на дорогах

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В ближайшее время на дорогах Псковской области местами ожидается гололедица. Водителям рекомендуют снизить скорость, увеличить дистанцию и отказаться от резких манёвров. Как избежать аварий на скользкой дороге, рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Изображение сгенерировано нейросетью

Особую опасность представляет так называемый «чёрный лёд» - тонкий, почти незаметный слой льда на дорожном покрытии. Его легко принять за мокрый асфальт. Чаще всего такие участки встречаются на мостах, в тени деревьев и на загородных трассах.

Главное правило при гололедице - снижать скорость. На скользкой дороге тормозной путь значительно увеличивается, поэтому дистанцию до впереди идущего автомобиля необходимо увеличить в несколько раз.

Водителям также советуют избегать резких поворотов руля, ускорений и торможений. Особенно осторожными следует быть на перекрёстках, подъёмах и при обгонах.

Тормозить лучше заранее и плавно. По возможности стоит использовать торможение двигателем, постепенно снижая скорость. При экстренном торможении на автомобиле с ABS необходимо уверенно нажимать на педаль тормоза и сохранять управление.

Если автомобиль начало заносить, важно избегать резких действий. Следует смотреть в направлении желаемого движения и плавно корректировать положение руля. Действия педалью газа зависят от типа привода и характера заноса.

Перед поездкой автомобилистам рекомендуют проверять прогноз погоды и состояние шин. Особую осторожность следует соблюдать утром и вечером, когда температура воздуха опускается ниже нуля.

Среди распространённых причин зимних аварий в полиции называют превышение безопасной скорости, отвлечение на телефон, опасные обгоны и переоценку водительского опыта.

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