В Пскове на улице Коммунальной утром сбит пешеход

В Пскове на улице Коммунальной утром 13 ноября сбит пешеход. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 13 ноября в 07.35 у дома №16 по Коммунальной.

По предварительным данным, водитель «Лада Гранты», женщина 1978 года рождения при движении по улице Коммунальной со стороны Петровской в сторону улицы Народной не предоставила преимущество в движении пешеходу, совершила наезд. Женщина 1961 года рождения переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо.

Пешеход доставлена в областную больницу. Водитель трезвая.

