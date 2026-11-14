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Минтранс предложил сделать правила дорожного движения в России бессрочными

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Минтранс предложил сделать правила дорожного движения (ПДД) в России бессрочными, следует из проекта документа и комментария ведомства.

Минтранс подготовил проект изменений в документ кабмина о ПДД и предложил исключить пункт, где указан срок действия до 1 марта 2029 года.

«Установление ограниченного срока действия ПДД и последующее их переиздание нецелесообразны», - сообщили в Минтрансе.

Там привели ряд пояснений. В частности, пункт о сроке действия ПДД исключен в проекте с учетом положений одного из действующих постановлений правительства.

«Кроме того, действующие Правила дорожного движения соответствуют нормам Венской конвенции о дорожном движении от 1968 года», - прокомментировали в Минтрансе.

Нормативная правовая конструкция конвенции обеспечивает единообразное понимание предписаний участниками дорожного движения, пишут РИА Новости .

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