В Пскове сбит 18-летний пешеход на переходе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, наезд произошел 13 ноября в 18.30 на улице Ипподромной у дома №145/1.

На фото: место ДТП, дневная съемка.

Водитель «Шевроле Клан», женщина 1980 года рождения при движении со стороны улицы Поземского в сторону проспекта Энтузиастов не предоставила преимущество молодому человеку 2007 года рождения (18 полных лет). Переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево. Осмотрен медиками и отпущен.

Водитель трезвый.