Великолукский городской суд вынес решение в отношении местного жителя, ставшего виновником аварии летом 2026 года. Из-за нарушений правил дорожного движения пострадал человек, а причиненный ущерб так и не был возмещен, сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

14 августа 2026 года житель города Великие Луки, управляя автомобилем БМВ Х5, нарушил требования пункта 13.9 ПДД РФ, а именно, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу автомобилю «Тойота Карина», приближающемуся по главной дороге, и совершил столкновение с ним. В результате ДТП водителю автомобиля «Тойота Карина» причинен вред здоровью средней тяжести.

В судебном заседании водитель автомобиля БМВ Х5 пояснил, что перед перекрестком он не останавливался, лишь снизил скорость, при выезде на перекресток его скорость составляла около 70 км/ч., посмотрев по сторонам, машин он не заметил. Таким образом, выезжая на перекресток со второстепенной дороги, двигаясь со скоростью, превышающей разрешенную в населенном пункте, водитель БМВ умышленно не предпринял мер к остановке, либо достаточному снижению скорости движения транспортного средства с целью убедиться в отсутствии с его стороны препятствий для движения транспортных средств, пользующихся преимущественным правом движения, то есть в безопасности своего маневра.

В результате ДТП пострадал не только водитель «Тойоты», но и сам водитель БМВ. Значительные повреждения получили оба автомобиля, а также объект частного домовладения, расположенный недалеко от места столкновения. При этом до настоящего времени виновник не предпринял никаких мер по заглаживанию причиненного вреда.

Судья Великолукского городского суда признал водителя автомобиля БМВ виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.24 КоАП РФ, и, учитывая данные о его личности, наличие отягчающих и смягчающих его вину обстоятельств, в целях предупреждения совершения новых правонарушений, назначил великолучанину наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев.

Постановление не вступило в законную силу.