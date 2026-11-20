Строительство новой дороги в деревне Хотицы Псковской области обсудили в Министерстве строительства и ЖКХ Российской Федерации. На реализацию проекта региону выделили федеральную субсидию в рамках программы комплексного развития территорий. Об этом сообщили в Минстрое РФ.

Фотографии: министерство строительства и ЖКХ

Рабочую встречу провели первый заместитель министра строительства и ЖКХ России Александр Ломакин и заместитель губернатора Псковской области Игорь Шатурный.

Проект предусматривает строительство дороги в два этапа. Помимо проезжей части, здесь обустроят ливневую канализацию, пешеходную инфраструктуру и современное уличное освещение.

Новая дорога должна обеспечить транспортное сообщение развивающегося микрорайона с центром Пскова. В перспективе на этой территории планируют построить жилые дома более чем на 500 квартир, а также объекты социальной инфраструктуры.

«Программа КРТ позволяет комплексно подойти к развитию территорий. Реализация проектов по инженерной и транспортной инфраструктуре создаст условия для дальнейшего наращивания темпов жилищного строительства», — отметил Александр Ломакин.

Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».