Суд может лишить водителя удостоверения на срок от одного месяца до трех лет за грубые или неоднократные нарушения, сообщили в пресс-службе МВД России.

В ведомстве объяснили агентству, что согласно статье 3.8 КоАП РФ (Лишение специального права) за грубое или неоднократное нарушение правил пользования специальным правом, а также за уклонение от исполнения административного наказания за такие нарушения, гражданин может быть лишен ранее предоставленного ему специального права. Такое же наказание предусмотрено за нарушение временного запрета на пользование специальным правом. Решение о лишении такого права принимает судья.

«Срок лишения специального права не может быть менее одного месяца и более трех лет», - сказали в пресс-службе, отвечая на соответствующий запрос агентства.