Очередная пресс-конференция состоится сегодня, 23 ноября, в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM. Ключевая тема разговора – главные успехи, достигнутые в сфере дорожного хозяйства Псковской области в 2026 году.

Какие объекты стали приоритетными для ремонта и строительства в этом году? Какой объём дорожного полотна приведен в нормативное состояние? Насколько качественно работают дорожные подрядчики? Какие «якорные» объекты будут в работе в 2027 году?

На эти и многие другие вопросы ответит временно исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Псковской области Оксана Ильина.