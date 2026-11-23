На Рижском проспекте в Пскове автомашина проехала по островку безопасности и зацепила велосипед стоявшего доставщика. Видеокамеры Pskovline зафиксировала момент происшествия 23 ноября в 19.43 напротив дома №93.

Видео с камер pskovline.ru

Водитель синего автомобиля (по сообщению очевидца, «Фольксваген Пассат») при движении через перекресток с улицей Балтийской проехал левыми колесами по островку безопасности. При этом зацепил велосипед доставщика, который стоял на островке в ожидании разрешающего сигнала светофора.

На место происшествия выезжали сотрудники полиции. Автомобиль покинул перекресток около 21.00 на эвакуаторе.