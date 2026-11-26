«Псковавтодор» закупил новое пескоразбрасывающее оборудование для распределения противогололёдных материалов. Об этом сообщил ГБУ ПО «Псковавтодор» в своём сообществе ВКонтакте.

Фото здесь и далее: ГБУ ПО «Псковавтодор»/ сообщество ВКонтакте

Особенностью установки является её модульная быстросъёмная конструкция. Бункер можно устанавливать и демонтировать без привлечения крановой техники.

Конструкция адаптирована под штатные самосвалы, что сокращает время подготовки дорожной техники к работе.

Ключевые преимущества нового оборудования:

Стенка бункера изготовлена из композитного материала вместо традиционной стали.

Композитный материал обеспечивает повышенную конструкционную жёсткость, низкий коэффициент абразивного износа, химическую инертность к агрессивным средам и эксплуатационную стойкость при отрицательных температурах.

Благодаря использованию композитных материалов ресурс оборудования увеличивается без необходимости дополнительных антикоррозийных обработок.

Шесть единиц нового оборудования будут поставлены в эксплуатацию в 2026 году. Ещё одна единица находится в стадии закупки. Всё оборудование произведено в России.