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Эксперты раскритиковали идею Минпромторга о налоге на старые автомобили

Автовладельцы недовольны инициативой Минпромторга ввести налог на старые автомобили. Эксперты уверены, что, учитывая уровень благосостояния россиян, принимать ее нельзя. Это поможет улучшить экологию и повысить безопасность на дорогах, считают между тем чиновники и депутаты, пишет Газета.ру.

Минпромторг пытается заменить транспортный налог на экологический - так прокомментировал предложение ввести пошлину на старые автомобили вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов

В беседе с RT он заявил, что автовладельцы воспримут такую инициативу негативно, поскольку средний возраст автомобилей в России составляет 13,5 лет. Он добавил, что учет автотранспорта с низким экологическим классом у нас в стране раньше вообще не велся.

Предложение Минпромторга «де-факто называется введением экологического налога», - заявил Клевцов.

По его словам, для приобретения новых автомобилей потребителям нужны экономические стимулы, и только это сможет помочь экологии. «На старых же они ездят не потому, что так хотят портить природу», - отметил эксперт.

В Минпромторге накануне предложили с 2021 года увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже. Об этом заявил заместитель главы ведомства Александр Морозов.

По его словам, в ближайшее время ведомство направит документы с соответствующим предложением в министерство транспорта.

На данный момент транспортный налог на федеральном уровне установлен только исходя из мощности двигателя. На региональном же уровне ставки также могут различаться по году выпуска или классу автомобиля.

«Евро-3» - экологический стандарт, устанавливающий содержание вредных веществ в выхлопных газах транспортных средств с дизельными и бензиновыми двигателями. Самым экологичным из ныне существующих считается стандарт «Евро-6».

Как комментировала летом заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Альфия Когогина, инициатива о повышении пошлин на старые авто относится только к коммерческому транспорту, достигшему «предельного срока эксплуатации».

Ужесточать нормы нужно ради экологии. Старые авто не соответствуют принятым в развитых странах стандартам выхлопов. Как отмечали чиновники, в целом по стране загрязнение воздуха автотранспортом составляет 60-65% от общего показателя, а в Москве - до 85%.

Также предполагается, что такая инициатива поможет повысить уровень безопасности на дорогах. По словам Когогиной, коммерческие автомобили используются для перевозки людей, в том числе детей.

Она предложила разработать программу, которая поможет предпринимателям ускоренно заменить автомобили в парках на более современные. К примеру, ввести льготный лизинг или кредит, а также механизм субсидирования стоимости.

За выведение старого транспорта из оборота ранее высказывался председатель комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Олег Григорьев. Это положительно повлияет на безопасность, говорил он. При этом он напоминал о призыве президента России Владимира Путина снизить аварийность на дорогах.

Однако Григорьев считает, что вводить ограничения на частный транспорт не стоит. Это «соишком жесткая мера», считает он.

По его словам, стимулировать граждан менять старые автомобили на новые и более экологичные возможно только чеоез введение мер экономического, технического и организационного регулирования.

Григорьев привел в пример успешную госпрограмму обновления парка, когда граждане могли получить скидки на новые машины при сдаче в утиль старых.

«Считаю, что необходимо двигаться в этом направлении и законодательно стимулировать подобные программы», - резюмировал Григорьев

Крупнейшие российские производители автомобилей - «КамАЗ», ГАЗ и «Соллерс» - уже поддержали инициативу.

«Можно запретить, например, эксплуатацию старых сморщившихся людей, они же все равно больные и экономически невыгодные. Запретить некрасивое и старое жилье. Оно же фу, там жить небезопасно! Поэтому просто выселять людей на безопасную улицу из небезопасного и некрасивого покосившегося жилья», - высказался в свою очередь координатор общественного движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

Он также отметил, что эта инициатива убийственна с экономической точки зрения.

«Лучшего и фактически смертельного удара по российской экономике с беспрецедентно выросшим благосостоянием граждан придумать просто невозможно», - заявил эксперт.

Представитель Приморской автомобильной федерации Дмитрий Борисов в беседе с ФАН привел в пример европейский опыт, где повышение налога на транспорт с излишней выработкой СО2 сочетается с уменьшением налогов на машины на водороде или электричестве. В России о преференциях пока что речи не идет, поэтому единственная мера - повышенный налог - не заставит владельцев старых авто отказаться от своих машин, считает Борисов.

«Любое повышение налога никто не подержит», - заключил эксперт.