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АвтоМир / Автомобили

Дни рекордных продаж «Джили» начались в автосалоне РРТ в Пскове

15.02.2022 10:53|ПсковКомментариев: 0

Специальное предложение на покупку автомобилей «Джили» действует в автосалоне РРТ на Рижском проспекте, 100В в Пскове до 28 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в автосалоне. 

Фото: автосалон РРТ

В салоне действуют следующие предложения: 

  • 15 автомобилей на специальных условиях,
  • сигнализация в подарок каждому покупателю,
  • специальная кредитная программа авторассрочки  – от 0%*,
  • первоначальный взнос – 0%,
  • trade-In выше рынка.

Почему «Джили»?

  • 5 лет гарантии,
  • оцинкованный кузов,
  • адаптация под АИ-92,
  • современные материалы отделки,
  • стильный дизайн.

Подробности можно узнать на сайте

*Условия по продукту карта «Халва» (предоставляется ПАО «Совкомбанк» (Генеральная лицензия Банка России №963 от 5 декабря 2014 года, далее «Банк») на покупку новых автомобилей «Geely Atlas» 2021 и 2022 года выпуска (все комплектации), «Geely Atlas Pro» 2021 и 2022 года выпуска (все комплектации), «Geely Coolray» 2021 и 2022 года выпуска (кроме комплектации: АКПП 1,5Т LP Comfort), «Geely Tugella» 2021 и 2022 года выпуска (все комплектации) и дополнительного оборудования к ним: валюта –рубли РФ, обслуживание карты «Халва» – 0 рублей, ставка в течение льготного периода (36 месяцев) - 0% годовых. При нарушении, по окончании льготного периода - 10% годовых на сумму задолженности с даты возникновения. Срок рассрочки от 1 до 18 месяцев на покупки в сети партнёров с учетом базового срока рассрочки, срока рассрочки по купонам, акциям, тарифным планам. Лимит на рассрочку по стандартным условиям карты «Халва» предоставляется в течение 10 лет от 100 рублей до 350 000 рублей, сумма рассрочки предоставляется по решению Банка от 90 000 до 4 900 000 рублей на покупку новых автомобилей «Geely Atlas» 2021 и 2022 года выпуска (все комплектии), «Geely Atlas Pro» 2021 и 2022 года выпуска (все комплектации), «Geely Coolray» 2021 и 2022 (кроме комплектации: АКПП 1,5Т LP Comfort), «Geely Tugella» 2021 и 2022 года выпуска (все комплектации)  и дополнительного оборудования в официальных дилерских центрах «Geely» при подключении Тарифного плана «Специальная рассрочка»  на срок 12 и 18 месяцев с уплатой комиссии согласно Тарифам Банка. Комиссия за тарифный план «Специальная рассрочка» на 12 и 18 месяцев не взимается при выполнении условия ежемесячного совершения от 5 покупок по «Карта «Халва» на общую сумму от 10 000 рублей. Минимальный пакет документов, необходимый для получения кредита: паспорт гражданина РФ (конечным покупателям от 20 до 75 лет). 

Залоговое обеспечение – залог приобретаемого транспортного средства. Обязательно заключение договора страхования транспортного средства и дополнительного оборудования к нему от рисков хищения (угона), утраты (гибели) и/или повреждения (при необходимости). В сумму рассрочки не включается КАСКО, страховая премия. При просрочке: неустойка на сумму просроченной задолженности с 1 по 5 день - 0%, далее 19% годовых, штраф за выход на просрочку 590 рублей / 590 руб.+ 1% / 590 руб.+ 2% от задолженности за 1 / 2 / 3 месяц и далее соответственно.

Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении рассрочки по карте «Халва» без объяснения причин.

Срок действия предложения – с 1 февраля 2022 года по 28 февраля 2022 года включительно.

Предложение носит информационный характер, не оферта (ст.437 ГК РФ). ООО «ДЖИЛИ-МОТОРС» оставляет за собой право на изменение сроков и условия действия Предложения в одностороннем порядке. Подробные условия предложения, рассрочки, тарифов и иные условия уточняйте у менеджеров в официальных дилерских центрах «Geely» (список Дилеров размещен на сайте: www.geely-motors.com) либо по телефону: 8 800 20 0289 (звонок по РФ бесплатный).

Теги: #псков #магазин #автомобиль
Источник: Псковская Лента Новостей
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