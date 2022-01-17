Тест-драйв ПЛН — Geely Tugella. ВИДЕО

Псковская Лента Новостей в рамках видеопроекта «Тест-драйв ПЛН» продолжает тестировать ходовые качества и потребительские свойства известных марок автомобилей.
Сегодня познакомимся с премиальным купе-кроссовером Geely Tugella — лучшим автомобилем Geely в 2021 году. В автосалоне Geely в Пскове Псковская Лента Новостей выяснила ключевые преимущества прогрессивного автомобиля и протестировала его функционал на зимних дорогах Псковской области.
Автосалон Geely в Пскове находится по адресу: Рижский проспект, 100В. Телефон: +7 (8112) 70 00 70.