←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как не запустить автомобиль
Кто на чем экономит при обслуживании?
Что русскому хорошо то китайцу...
Почему нужно менять резину сейчас?
Правила замены масла
Неисправности автокондиционеров — кто виноват и что делать
в МРЭО Живая очередь
Какой автомобиль надежнее?
Все ограничения движения
Остановку? Да пусть переносят
Чем опасен дождь для авто
Узнаешь себя?
Кольцо с дровяником
ещё Автомобили 17.01.2022 09:302 Тест-драйв ПЛН — Geely Coolray. ВИДЕО 02.03.2022 11:340 Тест-драйв ПЛН — Geely Tugella. ВИДЕО 02.03.2022 08:379 В России резко поднялись цены на отечественные автомобили 26.02.2022 15:450 На тест-драйв обновленного ŠKODA KODIAQ приглашают псковичей 21.02.2022 15:180 Грандиозная ночь продаж автомобилей пройдет в Пскове 23 февраля 19.02.2022 10:050 Псковичам предлагают присоединиться к видеопрезентации обновленного Škoda Kodiaq FL
 
 
 
 
 
АвтоМир / Автомобили

Тест-драйв ПЛН — Geely Tugella. ВИДЕО

02.03.2022 11:34|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей в рамках видеопроекта «Тест-драйв ПЛН» продолжает тестировать ходовые качества и потребительские свойства известных марок автомобилей.

Сегодня познакомимся с премиальным купе-кроссовером Geely Tugella — лучшим автомобилем Geely в 2021 году. В автосалоне Geely в Пскове Псковская Лента Новостей выяснила ключевые преимущества прогрессивного автомобиля и протестировала его функционал на зимних дорогах Псковской области.

Автосалон Geely в Пскове находится по адресу: Рижский проспект, 100В. Телефон: +7 (8112) 70 00 70.

Теги: #Тест-драйв ПЛН #Geely
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Оцените удобство проезда во дворы на улице Яна Фабрициуса после начала реконструкции
В опросе приняло участие 622 человека
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
02.03.2022, 11:472 Двухстороннее движение вернут на участке улицы Карла Маркса в Пскове 4 марта 02.03.2022, 11:340 Тест-драйв ПЛН — Geely Tugella. ВИДЕО 02.03.2022, 10:496 Псковичка просит отменить закрытие Троицкого моста из-за изменения экономической ситуации 02.03.2022, 08:379 В России резко поднялись цены на отечественные автомобили
02.03.2022, 08:230 Врезавшийся в светофор в центре Пскова мужчина был пьян 02.03.2022, 07:544 Водитель легкового автомобиля врезался в столб в центре Пскова 01.03.2022, 22:000 Псковичей призвали не показывать детям плохой пример на проезжей части 01.03.2022, 21:109 Закрытый мост увеличил нагрузку на улицы в центре Пскова. ФОТОРЕПОРТАЖ
01.03.2022, 19:361 Фотофакт: На Троицком мосту начали срезать асфальт 01.03.2022, 18:440 КамАЗ и «Рено» столкнулись под Псковом, пострадал один из водителей. ФОТО 01.03.2022, 17:270 Два автомобиля столкнулись в Невеле 01.03.2022, 17:001 Холодная зима и «горячий» асфальт
01.03.2022, 16:490 1 марта вступили в силу поправки в сфере безопасности дорожного движения 01.03.2022, 16:250 Грузовик с дровами попал в тройное ДТП в Пскове 01.03.2022, 15:573 Владимир Кузь: Ремонт Троицкого моста идет по принципу «дают деньги — надо брать» 01.03.2022, 15:393 Борис Елкин объяснил отсутствие велодорожек в проекте реконструкции Троицкого моста
01.03.2022, 15:331 Археологические работы не повлияют на сроки реконструкции Троицкого моста - Елкин 01.03.2022, 15:230 Нет оснований ждать задержки сдачи Троицкого моста — Станислав Стармолотов 01.03.2022, 15:130 Демонтаж конструкций Троицкого моста в Пскове начнут через неделю 01.03.2022, 15:031 Во время ремонта Троицкого моста псковичам советуют отслеживать пробки по веб-камерам
01.03.2022, 14:340 В Пскове приступили к ремонту тротуаров на улице Советской Армии 01.03.2022, 14:195 Николай Мельков: Многие пересядут на самокаты и велосипеды во время ремонта Троицкого моста 01.03.2022, 14:040 «Кузница»: Реконструкция Троицкого моста. Вызовы и решения. ВИДЕО 01.03.2022, 13:440 В Пскове перенастроят светофор на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Некрасова
01.03.2022, 13:310 Станислав Стармолотов: Троицкий мост нельзя было реконструировать по частям 01.03.2022, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» 01.03.2022, 13:021 Начало реконструкции Троицкого моста в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 01.03.2022, 12:310 Легковой автомобиль загорелся после столкновения с фурой Великолукского мясокомбината
01.03.2022, 11:080 Псковичей предупредили о возможных сбоях сервисов оплаты в маршрутках 01.03.2022, 11:040 Пьяного водителя «Лады» остановили полицейские в Пскове 01.03.2022, 10:243 Попавшая под машину 8-летняя псковичка перебегала дорогу вне «зебры» 01.03.2022, 10:111 Фотофакт: Газон под охраной
01.03.2022, 10:010 КамАЗ повредил две легковые машины на перекрестке в Пскове. ФОТО 01.03.2022, 07:003 В Пскове закроют Троицкий мост в 10:00 28.02.2022, 22:065 Жители Запсковья завтра утром смогут добраться до работы привычным маршрутом 28.02.2022, 18:250 Первоклассницу сбили на дороге в Псковском районе
28.02.2022, 18:220 Псковичей предупредили о проблемах с безналичной оплатой проезда в автобусах 28.02.2022, 16:370 Подросток получил травму головы после наезда мотоцикла в Порхове 28.02.2022, 11:230 Оплатить госпошлину на услуги в ГИБДД псковичи могут со скидкой 30% 28.02.2022, 10:370 Почти 50 водителей попались псковским полицейским нетрезвыми за неделю
28.02.2022, 10:210 ДТП мешает движению на улице Коммунальной в Пскове 28.02.2022, 10:004 Троицкий мост закроют в Пскове 1 марта в 10:00 27.02.2022, 16:040 ГИБДД представила график приема псковичей в центре автофиксации нарушений 27.02.2022, 14:500 В Пскове уходивший от столкновения с «Фольксвагеном» водитель «Газели» наехал на ограждение
27.02.2022, 12:530 В Пскове из-за ДТП с грузовиком заблокирован проезд на улице Западной 27.02.2022, 12:280 В Пскове водитель «Фольксвагена» пересек двойную сплошную и устроил ДТП 27.02.2022, 12:180 Перекресток улиц Калинина и Георгиевской в Пскове перекрыт из-за съемок фильма 27.02.2022, 07:270 Стали известны подробности ДТП с двумя погибшими в Пустошкинском районе. ФОТО. ВИДЕО
26.02.2022, 21:580 Два человека погибли в ДТП на дороге в Пустошкинском районе 26.02.2022, 12:590 Два автомобиля столкнулись на пересечении улиц Труда и Белинского в Пскове 26.02.2022, 12:3110 Площадь двух вокзалов 25.02.2022, 20:391 Специалистов и брата бизнесмена допросили в суде в Пскове по резонансному ДТП
25.02.2022, 16:380 Схема движения автобусов на пригородных маршрутах изменится в Пскове 25.02.2022, 14:530 Дорожные рабочие восстановили асфальт на мосту Александра Невского в Пскове 25.02.2022, 14:381 Проехавшая на красный свет «Лада» врезалась в «Вольво» в центре Пскова 25.02.2022, 14:180 В Псковской области продолжится ремонт дорог к социальным и туристическим объектам
25.02.2022, 13:390 Более 5 км дороги в Печорском районе отремонтируют за 253 млн рублей 25.02.2022, 10:360 Изменилось время перекрытия дороги на пересечении улиц Калинина и Георгиевской в Пскове 25.02.2022, 10:301 Закрытие Троицкого моста в Пскове - главное 25.02.2022, 09:210 В ГИБДД напомнили о вступающих в силу с 1 марта правилах прохождения техосмотра
24.02.2022, 16:221 Перекресток улиц Калинина и Георгиевской в Пскове перекроют из-за съемок фильма 24.02.2022, 11:090 Порядок подачи заявлений о предоставлении лицензии на перевозку пассажиров изменится с 1 марта 23.02.2022, 23:040 Пьяный водитель съехал в кювет в великолукской деревне Суханово 23.02.2022, 21:130 Пьяного водителя ВАЗа остановили полицейские в Великих Луках
23.02.2022, 11:530 «Лада» и «Хендай» столкнулись у вокзала в Пскове 23.02.2022, 10:530 Фура протаранила «Фольксваген» на пешеходном переходе в Пскове 23.02.2022, 10:080 Мужчина пострадал в ДТП в Локнянском районе 22.02.2022, 16:0610 Устроившего смертельное ДТП водителя осудили в Псковском районе
22.02.2022, 12:060 Маршрут автобуса «Псков – Середка» изменится на время реконструкции Троицкого моста 22.02.2022, 11:416 Временные автобусные остановки появятся в период ремонта Троицкого моста в Пскове 22.02.2022, 11:220 Два человека пострадали в ДТП в Порховском районе 22.02.2022, 10:201 На перекрестке улиц Вокзальной и Советской в Пскове изменилось направление главной дороги
21.02.2022, 16:374 В объезд: как псковичи будут перемещаться по городу во время ремонта Троицкого моста? ИНФОГРАФИКА 21.02.2022, 15:180 Грандиозная ночь продаж автомобилей пройдет в Пскове 23 февраля 21.02.2022, 14:451 Псковские сотрудники ГИБДД пресекли более 2000 нарушений за неделю 21.02.2022, 12:210 Ограничения для передвижения грузовиков введут в Псковской области с 14 марта
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.