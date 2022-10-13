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Тест-драйв ПЛН — Geely Coolray с Викторией Марчук. ВИДЕО

Псковская Лента Новостей в рамках видеопроекта «Тест-драйв ПЛН» продолжает тестировать ходовые качества и потребительские свойства известных марок автомобилей.

В этот раз протестировать автомобильный хит сезона - Geely Coolray - ведущему «Тест-драйв ПЛН» Артему Татаренко помогла известный псковский визажист, стилист, фотограф и просто красавица Виктория Марчук. Приятной ли стала эта осенняя прогулка, смотрите в нашем видео.

Приезжайте в автосалон Geely в Пскове! Он находится по адресу: Рижский проспект, 100В. Телефон: +7 (8112) 59 12 92.