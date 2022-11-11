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«АвтоВАЗ» приостановил проект новой LADA Niva в 2022 году из-за санкций

На заседании комиссии РСПП по автомобильному и сельскохозяйственному машиностроению 30 ноября «АвтоВАЗ» объявил о своих планах по выпуску новых автомобилей, по сути — обновлённых «Гранта» и «Веста», сообщает «Фонтанка».

Следующую серию моделей «Гранта» собираются выпустить к концу 2024 года: для них уже разработали дизайн и успели собрать прототипы. Другая «новинка» — переходной кроссовер класса D+-C на базе платформы «Веста» — продвигается не так быстро, пока у неё только утвердили габариты.

«Я бы к семейству новых отнёс бы и модель электрического e-Largus, прототип которого, как и обещали по принятии решения в Ижевске о перебазировании производства в Тольятти, уже создан. В следующем году приступим к формированию опытной партии этих автомобилей», — рассказал редакции «Фонтанки» генеральный директор компании Максим Соколов.

При этом идею по созданию новой «Нивы» поставили на стоп. Компоненты, которые были для нее предназначены, попали под санкции.