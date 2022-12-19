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Поставки в Россию японских машин с пробегом выросли на 32% в 2022 году

Поставки в Россию из Японии автомашин с пробегом выросли почти на 32% в 2022 году по сравнению с показателем предыдущего года.

Как сообщил ТАСС в понедельник официальный представитель Японской ассоциации экспортеров подержанных автомобилей (JUMVEA), всего в прошлом году в РФ было поставлено более 213,5 тыс. машин с пробегом из Японии. «Наибольшим спросом пользуются внедорожники, такие как Toyota Land Cruiser, - сообщил представитель ассоциации. - Нам трудно ответить на вопрос о причинах роста спроса в России на японские подержанные машины. Не исключено, что это связано с их в целом хорошим техническим состоянием и малым пробегом».

При этом в настоящее время, по данным сотрудника JUMVEA, объемы поставок японских подержанных машин в Россию стали сокращаться. Он отказался высказывать предположения о причинах падения продаж.

Поставки подержанных машин стали в 2022 году движущей силой японского экспорта в Россию, объем которого в целом сократился почти на 30% под влиянием торговых санкций против РФ, сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС на условиях анонимности японский эксперт. В частности, рухнули поставки новых японских автомобилей, прекратилась их сборка на предприятиях японских компаний внутри России.