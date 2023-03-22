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Российские дачники могут получить штраф за мойку автомобиля на участке

За мойку и ремонт автомобиля на территории садового некоммерческого товарищества (СНТ) может грозить штраф вплоть до десяти тысяч рублей.

Если выявится загрязнение почвы, наказание возрастет в зависимости от обстоятельств, сообщают «Известия».

Неожиданным для водителя-дачника может оказаться штраф за отдых у реки. Длина водоохранной зоны зависит от протяженности водоема, от небольших рек до 10 км нужно держаться на расстоянии 50 м, к водоемам длиной до 50 км подъезжать не ближе чем на 100 м, а морская водоохранная зона составляет полкилометра. Подъехать к реке или озеру ближе, чем разрешают нормы, можно, если речь идет о дороге с твердым покрытием — асфальтом или щебнем. Штраф за это нарушение составит до 5 тысяч рублей для физлиц и до 400 тысяч рублей для организаций.

Наказать могут и за стоянку на участках с зелеными насаждениями. Согласно КоАП Московской области, физлица заплатят за это нарушение 5 тысяч рублей, а организации — до 100 тысяч рублей. Поездка на автомобиле по национальным паркам, заказникам, заповедникам и ботаническим садам без специального разрешения карается штрафом в 3–4 тысяч рублей для физлиц и до 500 тысяч для юрлиц.