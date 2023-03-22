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Долг великолучанина по алиментам возместят за счет продажи его автомобиля

Житель Великолукского лишился автомобиля из-за долгов по алиментам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Мужчина уклонялся от уплаты алиментов на своего несовершеннолетнего сына, задолженность составляет более 320 тысяч рублей. Судебный пристав-исполнитель выяснил, что в собственности должника имеется автомобиль Volkswagen. На транспортное средство наложили арест.

Должник официально нигде не работает и желания платить алименты не изъявил. В связи с этим транспортное средство будет реализовано, а деньги пойдут в счёт погашения задолженности.

Мужчину вызвали в отделение судебных приставов для составления административного протокола по статье 5.35 КоаП РФ. В случае, если должник и дальше будет игнорировать свои обязанности родителя, его привлекут уже к уголовной ответственности.