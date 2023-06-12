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АвтоМир / Автомобили

Автомобиль Alef в США получил официальное разрешение на полеты

29.06.2023 20:40|ПсковКомментариев: 0

Летающий автомобиль Alef Aeronautics получил официальное разрешение на полеты от правительства Соединенных Штатов. Компания объявила, что получила специальный сертификат летной годности от Федерального авиауправления США (FAA). Это впервые, когда транспортное средство такого типа было сертифицировано в США.

Фото: Alef Aeronautics

Alef имеет электрическую систему питания, дальность полета и запас хода – 200 миль. Главный исполнительный директор Джим Духовны выразил готовность перейти к следующему этапу разработки.

По информации RuNews24, Alef тестирует прототип полноразмерного летающего автомобиля с 2019 года.

Предлагаемый седан Model Z с дальностью полета 200 и запасом хода 400 миль появится в 2023 году. Его стоимость составит 35 тысяч долларов.

Теги: #автомобиль #США
Источник: Псковская Лента Новостей
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