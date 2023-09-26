АвтоМир / Автомобили

«АвтоВАЗ» запустил онлайн-продажи Lada по заводской цене

«АвтоВАЗ» начал онлайн-продажу машин Lada по заводской цене, сообщается на официальном сайте компании.

«Онлайн-продажи по заводской цене для покупателя означают возможность приобрести автомобили Lada на официальном сайте компании гарантированно по рекомендованной розничной цене и с дополнительной выгодой до 40 000 рублей», - приводит сообщение РИА Новости.

Условием для покупки является предоплата в размере 10 000 рублей и оформление кредита. Можно выбрать автомобиль на сайте, забронировать его и приобрести в кредит. Выдадут автомобиль в одном из трех дилерских центров АО «Центральная СТО» в Тольятти, объясняет процесс AutoNews.

«АвтоВАЗ» владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в «АвтоВАЗе» (67,69%) в госсобственность России. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи единиц (-46% к 2021 году).