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Россияне потратили свыше 3 трлн рублей на автомобили с пробегом за полгода

В первом полугодии 2024 года россияне потратили на покупку подержанных легковых машин почти 3,23 трлн рублей. Это на 19% больше, чем в январе-июне прошлого года (2,7 трлн рублей), сообщает аналитическое агентство «Автостат» 5 августа.

Больше всего денег за прошедшие полгода было потрачено на покупку подержанных легковых автомобилей Toyota — 453,1 млрд рублей. Далее с заметным отставанием следует BMW (278,9 млрд рублей). Далее расположились Lada (260,7 млрд рублей), Kia (242,3 млрд рублей) и Mercedes-Benz (240,9 млрд рублей). Подержанные машины остальных марок обошлись менее чем в 200 млрд рублей.

На покупку новых легковых автомобилей в первом полугодии россияне потратили меньше, чем на подержанные — 2,27 млрд рублей. Суммарно на новые автомобили и машины с пробегом за полгода у них ушло 5,5 трлн рублей. Это на 45% больше, чем за тот же период 2023 года, пишут «Известия».