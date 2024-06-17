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Россияне потратили рекордную сумму на автомобили с пробегом в июле

В июле 2024 года жители РФ потратили на покупку легковых автомобилей с пробегом 620 млрд рублей, это рекордный показатель в истории. Об этом 30 августа сообщает аналитическое агентство «Автостат».

До этого больше всего денег на покупку подержанных машин было потрачено в марте — 607 млрд рублей. В апреле сумма составляла 602 млрд рублей, а в мае и июне она находилась ниже 600-миллиардной отметки. По отношению к уровню годичной давности (531 млрд рублей в июле 2023-го) рост составляет 17%.

Более 90% всех потраченных денег ушло на иномарки с пробегом, которые обошлись россиянам в 564,4 млрд рублей. Остальные 10% — это затраты на покупку подержанных отечественных легковушек (55,6 млрд рублей).

По итогам семи месяцев нынешнего года на покупку подержанных легковых машин было потрачено почти 3,8 трлн рублей, это на 18% больше показателя января – июля 2023 года.