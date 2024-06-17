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Президент призвал пересадить чиновников на российские автомобили

Президент РФ Владимир Путин заявил, что его поручение пересадить чиновников на российские автомобили пока не выполнено полностью, но эту работу нужно довести до конца.

«Надо пересаживать чиновников на российские автомобили. И, действительно, такая команда есть. Но, к сожалению, я смотрю на то, что происходит в этой сфере, это указание пока не полностью исполнено», - отметил Путин в ходе общения с работниками "Автоваза".

Путин добавил, что одной из проблем в этой сфере является трудность в определении, «что же такое машина, произведенная в России, и как считать этот уровень локализации». Он уточнил, что специалисты продолжают работу над составлением критериев, а также подчеркнул, что у него есть представление о том, как определять уровень локализации, и он лично занимается этим вопросом, пишет ТАСС.

«Что касается госкомпаний, и здесь нужно довести дело до конца, чтобы все пересаживались на отечественные машины», - подчеркнул президент России, напомнив, что такое решение было принято правительством России в конце 2024 года.

«Обязательно будем двигаться по этому пути. Это и будет, кстати говоря, одна из форм поддержки - причем такая действенная и абсолютно рыночная. Государство закупает свое собственное, это абсолютно естественная вещь», - резюмировал глава государства.